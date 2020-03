O Rio Ave venceu este sábado o Sporting em Alcochete, por 3-0, no jogo de encerramento da quarta jornada da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação. Ao intervalo as duas equipas foram para o intervalo empatadas a zero mas na segunda volta os visitantes foram mais fortes e reforçaram a liderança (somam agora 38 pontos).





Jaime Pinto, que saiu do banco, marcou aos 75 e 80 minutos. O terceiro tento da partida foi apontado por Ricardo Schutte aos 88'.