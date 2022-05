Sp. Braga marca encontro com o Estoril na final da Taça Revelação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Estoril Praia, detentor do troféu, e o Sporting de Braga apuraram-se esta terça-feira para a final da segunda edição da Taça Revelação, após terem afastado Benfica e Marítimo, respetivamente.



Os estorilistas, que se sagraram esta época bicampeões da Liga Revelação, competição destinada a atletas sub-23, perderam hoje no Seixal por 1-0, valendo aos canarinhos o triunfo por 3-1 obtido na primeira mão das meias-finais, enquanto os arsenalistas obtiveram nova vitória, ganhando na Madeira ao Marítimo por 2-0, depois de idêntico resultado no primeiro jogo. Roger Fernandes (15') e Eirô (90') fizeram os golos do encontro.

A final está agendada para as 17h30 de 24 de maio, no Estádio Municipal de Tábua.