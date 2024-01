Sp. Braga supera Farense

O Sp. Braga deu sequência à entrada fulgurante na fase de apuramento para a Taça Revelação e somou a segunda vitória seguida. Os arsenalistas confirmaram o favoritismo na receção ao Farense e os golos de Dinis Rodrigues e de Gustavo Barge, um em cada parte, conferiram justiça a um duelo jogado debaixo de muita chuva.

Numa 1ª parte de domínio absoluto por parte dos guerreiros, o golo de Dinis Rodrigues, com um desvio ao primeiro poste após cruzamento da direita, coroou uma exibição personalizada da equipa de Rui Duarte perante um Farense que poucas vezes se aventurou no ataque. Na 2ª parte, a tímida reação dos algarvios acabou por ser atraiçoada por Gustavo Barge, aos 66’. O médio, que tinha acabado de entrar, ampliou a vantagem com um remate oportuno e retirou qualquer dúvida em relação ao vencedor.

Entretanto, hoje disputa-se a 2ª jornada do grupo de apuramento de campeão com destaque para a visita do Benfica ao Gil Vicente e a receção do Sporting ao Famalicão.