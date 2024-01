Sporting cai fora de horas diante do Vizela

Quando já parecia inevitável um empate sem golos, eis que aconteceu... futebol. O Vizela, com menos um jogador, marcou no último lance da partida e bateu o Sporting (1-0) na jornada inaugural da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação. Davi Cabral, lançado por Iván Álvarez aos 73’, pouco depois da expulsão de Rodrigo Ramos, vestiu a capa de herói e, na sequência de um pontapé de canto, selou um triunfo efusivamente festejado pela formação vizelense.

O jogo foi bastante quezilento, teve muitas paragens (especialmente na etapa final) e poucas reais oportunidades de golo. Se na primeira metade ainda houve algumas jogadas vistosas – com destaque para um tiro de Tiago Ventura que foi desviado por Francisco Silva e um remate com perigo de Lucas Anjos –, na segunda o jogo foi de fraca inspiração por parte das duas equipas e perdeu qualidade.

Mais fresco na reta final e com o adversário reduzido a 10 unidades, o Sporting acentuou a pressão após as alterações operadas pelo técnico João Pereira, mas acabou por ser inconsequente. Mesmo ao cair do pano, Evandro Santos rematou a rasar o poste na melhor ocasião do jogo, mas foi no lance seguinte que a bola entrou na baliza... verde e branca.