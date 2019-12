Sporting e Benfica entram em ação

Sporting e Benfica entram hoje em ação nos primeiros encontros da 20ª jornada da Liga Revelação. Os leões, líderes da prova com 42 pontos, recebem (às 14h30) o Famalicão, atual último classificado, que tem apenas nove empates e... nenhuma vitória. Por outro lado, as águias esperam manter a perseguição ao eterno rival. Os encarnados somam 41 pontos e visitam o Estoril, logo a partir das 11h45, num jogo realizado no terreno do Sintrense.