Sporting-Estoril, 2-1: leão fica isolado na frente

O Sporting isolou-se no 1º lugar da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, batendo o Estoril (2-1). Os leões deram a volta para somarem a 4ª vitória seguida. Os canarinhos iniciaram por cima e, num erro de Arreiol, a bola acabou nos pés de Rodrigo Ramos, que inaugurou o marcador de fora da área. Os leões reagiram, mas só após o intervalo é que foram eficazes.

Na sequência de um canto, aos 53’ – depois de Diogo Dias e Lanquetin ‘roubarem’ o golo a José Dias e Guilherme Santos, respetivamente –, Quenda deu justiça ao resultado ao finalizar de pé esquerdo. A formação de João Pereira estava melhor e o Estoril não conseguia ter bola. Numa má saída de Diogo Dias, Arvelo consumou a cambalhota graças a um belo chapéu.

Após a partida, Filipe Coelho, treinador do Estoril, deixou duras críticas aos leões. "Na derrota o Sporting porta-se mal com os adversários. Se o Estoril tivesse ganho não me dariam a palavra, tal como não me deram na 1ª fase", frisou, lembrando a vitória (2-0) em Alcochete. Contudo, segundo Record apurou junto de fonte oficial dos leões, a produção do jogo da 1ª fase foi do Canal 11, sendo que a Sporting TV apenas replicou a transmissão: "As declarações do treinador do Estoril são desprovidas de fundamento."