Sporting-Marítimo, 2-1: Sábado teve direito a festa de Domingos

Surgiu para lá da hora mas ainda a tempo! Foi com um golo aos 90’+1 que Domingos Andrade garantiu a vitória do Sporting frente ao Marítimo... isto depois de ter aberto o marcador aos 18 minutos.Os leões entraram com tudo e só mesmo o guardião Pedro Gomes estava a evitar que a equipa da casa saltasse para a liderança. Mas Domingos Andrade estava inspirado e lá conseguiu derrubar a muralha madeirense. Contudo, contra a corrente do jogo, o Marítimo chegou ao empate ainda na primeira parte, com Pablo Bechardas a finalizar.A segunda parte trouxe menos golos, mas emoção até ao fim. E foi mesmo já perto do final que, neste sábado, Domingos colocou o Sporting a festejar o triunfo.Festa foi o que não houve nos outros jogos do dia, isto porque o Rio-Portimonense e o Gil Vicente-Farense acabaram empatados a zero.