O Sporting perdeu esta quarta-feira na deslocação ao reduto do Sp. Braga, por 3-2, em jogo da 5.ª jornada da fase de campeão da Liga Revelação.





Hernâni abriu o marcador aos 14 minutos para a formação da casa, com Álvaro a dilatar a vantagem do Sp. Braga aos 27 minutos. Em cima do intervalo, o Sporting reduziu por Miguel Luís.Já na 2.ª parte, Vítor aos 59' fez o terceiro golo dos minhotos. Aos 71', Loide Augusto fez o segundo dos leões, ainda assim insuficiente para dar a volta ao resultado.O Sporting mantém-se no 3.º lugar, com 33 pontos, enquanto o Sp. Braga na 8.ª e última posição soma agora 30 pontos.