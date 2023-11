Sporting quer aproveitar embalo ganho com o dérbi

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"As grandes equipas são as mais consistentes." Esta frase de Tiago Teixeira, adjunto de João Pereira no Sporting, diz muito das ambições verdes e brancas na Liga Revelação. Hoje, na visita ao Santa Clara, os leões querem dar seguimento à goleada (4-0) frente ao Benfica na ronda passada e somar a 3º vitória seguida.

"Foram 3 pontos e isso é o mais importante no nosso caminho. Fomos competentes e soubemos gerir o jogo. A nossa superioridade nunca esteve em questão", atirou o técnico, salientando o facto de o Sporting ter o melhor ataque da Liga e a defesa menos batida da Série: "São indicadores bastante bons."

Do lado do Santa Clara, Sérgio Dutra fez um apelo aos adeptos. "É sempre bom jogar na Terceira. Somos um clube de todas as ilhas! Queremos mostrar a força da nossa região", atirou o guarda-redes de 21 anos.

O Estoril, que segue na liderança com mais 5 pontos que o Sporting, visita o Mafra e tenciona continuar invicto. "Queremos lutar pelos 3 pontos. Estamos com a ambição de estar na frente do campeonato e lutar pelo título, mas também de desenvolver os atletas", referiu o técnico Filipe Coelho.

A Norte, o líder Vizela espera voltar aos triunfos, em casa frente ao Leixões.