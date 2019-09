Sporting segue imparável na Liga Revelação: cinco vitórias em cinco jogos

Cinco jogos, cinco vitórias. Eis o pecúlio da equipa de Sub-23 do Sporting neste arranque de temporada na Liga Revelação. A mais recente 'vítima' foi o Famalicão, que esta tarde saiu derrotado por 5-1 na receção aos leões, que com este triunfo alcançam os 15 pontos e fecham a 5.ª jornada com mais 3 pontos do que o Benfica.





Uma vitória que começou a ser construída ainda na primeira parte, pese embora os leões até terem falhado um penálti aos 21', por Pedro Mendes. Mesmo assim, esse momento não desmoralizou os de Alvalade, que chegaram à vantagem por Tomás Silva sete minutos volvidos, antes de Pedro Mendes se redimir e, aos 39', fazer também ele um golo.O Famalicão ainda reagiria antes do intervalo, reduzindo aos 44', mas nada conseguiu fazer para impedir o ímpeto leonino na segunda metade, com mais três golos: Pedro Mendes (57') e Tomás Silva (62') bisaram e, aos 90'+2, Dimitar Mitrovski fixou o resultado final de 5-1 em Vila Nova de Famalicão.