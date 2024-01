Sporting travado pelo Famalicão

Depois das derrotas sofridas na jornada inaugural, Sporting e Famalicão não foram além de um empate sem golos, em Alcochete, mas, ainda assim, somaram o primeiro ponto nesta fase de apuramento de campeão.

Os leões sofreram uma contrariedade logo aos oito minutos do encontro, quando o técnico Tiago Teixeira teve de substituir Lucas Anjos, com muitas queixas no rosto após chocar com um adversário. No entanto, o Sporting foi sempre superior e teve as melhores oportunidades de golo.

O Famalicão pode agradecer ao seu guarda-redes, Pedro Cardoso, o facto de não ter chegado ao intervalo a perder. Aos 29 e 37 minutos, Francisco Canário, que saiu do banco para render o lesionado Lucas Anjos, viu o guardião minhoto impedir o tento dos verdes e brancos, que, aos 31’, ficaram novamente muito perto de marcar, num remate de Geovany Quenda que acabou desviado de forma providencial pelo número 1 dos famalicenses.

No segundo tempo, o conjunto leonino, que acabou reduzido a 10 jogadores devido à expulsão de Henrique Arreiol por acumulação de amarelos (82’), continuou a dominar e controlar as operações, mas não conseguiu materializar em golos as oportunidades criadas junto da baliza do Famalicão.