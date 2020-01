O Sporting venceu o Leixões este sábado, por 1-0, naquele que foi o primeiro jogo de 2020 em Alcochete.





Varandas, Silas e Bruno Fernandes viram Pedro Mendes ser herói dos leões aos 90'+1



Pedro Mendes, com um golo aos 90+1 minutos, foi o herói do jogo da Liga Revelação.O presidente do Sporting Frederico Varandas, o treinador da equipa principal, Silas, assim como o capitão Bruno Fernandes e outros jogadores leoninos marcaram presença nas bancadas de Alcochete.