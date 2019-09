Sporting vence Portimonense com hat-trick de Pedro Mendes

Leonel Pontes e Bruno Fernandes acompanham jogo do Sporting na Liga Revelação



O Sporting venceu o Portimonense por 4-3, em jogo da Liga Revelação realizado na Academia. Pedro Mendes foi a figura do jogo ao fazer um hat-trick (37', 66' e 69'. Os leões continuam invictos com seis vitórias em 6 jogos. A equipa algarvia esteve duas vezes em vantagem mas os leões acabaram por conquistar os 3 pontos.Pela equipa algarvia marcaram Paulo Estrela (18' p.), Beto (48') e Casagrande (90'+6). João Oliveira (79') foi o autor do quarto golo do Sporting.Leonel Pontes assistiu a alguns minutos do encontro assim como outros elementos da estrutura leonina. Bruno Fernandes também esteve nas bancadas.