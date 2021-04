Suspensão de um mês para 7 elementos do Leixões: mão pesada do CD após confusão no Estoril

A secção não profissional do Conselho de Disciplina da FPF pronunciou-se sobre os desacatos ocorridos no jogo entre Estoril e Leixões, a contar para a Liga Revelação e que culminou com a conquista do título de campeão por parte dos estorilistas, e teve mão pesada para com vários o Leixões.





Ao todo, são sete os elementos do conjunto de Matosinhos a receberem suspensão de 30 dias, entre eles o treinador José Augusto Faria, mas também elementos do staff e até jogadores, como Hugo Costa, Gonçalo Tabuaço e Vasco Lara.Foi ainda aberto um processo disciplinar à SAD do Leixões. Do lado do Estoril, o Conselho de Disciplina instaurou um processo disciplinar à SAD.Leixões SAD - processo disciplinarAndré Lacximicant (jogador) - 2 jogos de suspensão e 31 euros de multaHugo Costa (jogador) - processo disciplinar e 30 dias de suspensão preventivaIsnaba Graça (jogador) - 4 jogos de suspensão e 51 euros de multaGonçalo Tabuaço (jogador) - processo disciplinar e 30 dias de suspensão preventivaVasco Lara (jogador) - processo disciplinar e 30 dias de suspensão preventivaTiago Mendes (delegado) - 30 dias de suspensão e 102 euros de multaZé Augusto Faria (treinador) - processo discplinar e 30 dias de suspensão preventivaGil Souza (adjunto) - 30 dias de suspensão e 102 euros de multaEmanuel Recoba (team-manager) - 30 dias de suspensão e 51 euros de multaEstoril SAD - processo disciplinar