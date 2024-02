Treinador Filipe Coelho critica Sporting TV: «Se o Estoril tivesse ganho, não me dariam a palavra»

Os sub-23 do Sporting derrotaram esta terça-feira o Estoril, por 2-1, em jogo a contar para a fase de apuramento de campeão da Liga Revelação.

Em declarações à 'Sporting TV' no final da partida, Filipe Coelho, treinador dos estorilistas, deixou duras críticas aos leões, afirmando que quando os técnicos adversários vencem em Alcochete o emblema verde-e-branco não permite que estes falem à televisão do clube.

"Antes de mais, só uma nota prévia: eu estive no clube rival, no Benfica, durante muito tempo, 17 anos, e falei, felizmente, poucas vezes aqui. O caráter das instituições e das pessoas que as compõem - e eu considero que o Sporting é um clube grande -, mas no momento da derrota o Sporting porta-se mal com os adversários porque não expõe aqui o treinador que ganhou, ou seja, o treinador visitante, a falar. É só isto que eu tenho a dizer, merecia ser dito. Caso o Estoril tivesse ganho aqui hoje vocês, tal como não me deram na primeira volta, não me dariam a palavra para falar", disse o técnico ex-Benfica, referindo-se ao triunfo por 2-0 do Estoril em dezembro, e continuou: "O Sporting é maior do que isto, mas as pessoas têm de pensar um pouco. O caráter delas vê-se exatamente no momento da derrota, como eu digo aos meus jogadores. Sobre o jogo, há que continuar a trabalhar. A equipa é boa, foi um jogo equilibrado, mas o Sporting fez dois golos e nós fizemos um. Parabéns ao Sporting, obrigado."



De acordo com informações recolhidas por Record, a produção do jogo entre Sporting e Estoril, igualmente disputado em Alcochete, no dia 12 de dezembro, que terminou com um triunfo estorilista por 2-0, coube ao 'Canal 11' e não à 'Sporting TV', que se limitou a replicar o sinal da transmissão do encontro. Neste caso, a recolha de declarações na 'flash-interview' no final da partida fica ao encargo do canal responsável pela transmissão.