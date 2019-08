A pergunta inevitável de Lage a Keizer: «Quem foi o teu Jaime Graça?»

Em mais um momento de confraternização entre Marcel Keizer e Bruno Lage, o treinador do Benfica pediu ao holandês para revelar quem era o seu Jaime Graça, ou seja, o seu ídolo."Tenho alguns exemplos enquanto treinadores. Falo da filosofia de Cruyff, conheci-o por pouco tempo quando era jogador do Ajax e ele era treinador. Apesar de ter 18 anos na altura, ainda me consigo lembrar de coisas dele, do que fazia e do que dizia. As suas ações tiveram um grande impacto em mim. Mais tarde, com o Van Gaal foi igual. Eram grandes treinadores mas também eram muito bons enquanto pessoas. Eles tiveram um grande impacto na minha vida", salientou o treinador do Sporting, já depois de pedir a Lage para explicar a admiração por Jaime Graça."Talvez tenhas uma pessoa assim além da família, alguém de fora que vos tenha marcado. Foi uma das pessoas que mais me marcou enquanto treinador, fui seu adjunto. Começou no V. Setúbal com o José Rocha, o clube da minha cidade mas depois foi com ele que eu dei alguns passos importantes. Foi ele que me emprestou cassetes sobre o Ajax. Como pessoa era grande, foi um grande jogador do Benfica, Setubal e Seleção nos anos 60. Enquanto homem, jogador e treinador marcou-me muito pela simplicidade, não deixa de ser um homem ambicioso por ser simples", explicou."Ele tinha isso e as suas equipas eram isso. Essa tem de ser a nossa tarefa, de ligar 11 pessoas dentro do campo. Foi a maior aprendizagem que tive com ele. Faleceu e pensei que tinha de dar um passo em frente na minha carreira. Saí do Benfica, fui para o estrangeiro, o meu filho Jaime nasceu e senti o clique passados 3 anos, de que tinha de voltar e estar perto do meu Jaime. Foi uma pessoal especial porque me marcou, entre outros como o Carlos Carvalhal, mas foi a primeira pessoa que me marcou numa altura muito importante", completou.Recorde-se que Bruno Lage já tinha mostrado a admiração por Jaime Graça. Quando o Benfica foi campeão, o treinador das águias dedicou-lhe o título e exibiu uma camisola com o nome da sua grande referência.