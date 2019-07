Benfica e Sporting lançam dérbi da Supertaça no sábado

Benfica e Sporting jogam a Supertaça Cândido Oliveira este domingo, no Estádio Algarve, às 20h45, com os treinadores das duas equipas a fazer a antevisão do jogo no sábado.





Segundo informa a FPF, a formação orientada por Marcel Keizer irá treinar no palco da partida, pelas 10h30, com a conferência de imprensa agendada para as 12h15.Já os campeões nacionais, orientados por Bruno Lage, sobem ao relvado do Estádio Algarve pelas 19h15, para uma sessão de trabalho de 30 minutos, seguida da conferência de imprensa.