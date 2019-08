10h45 - A partida vai ser arbitrada por Nuno Almeida. Saiba tudo10h15 - A GNRpara monitorizar os principais eixos rodoviários de acesso ao Estádio Algarve e os movimentos de pessoas, naquela que é a principal novidade no dispositivo montado para o dérbi.10h13 - Cerca devão garantir a segurança no jogo que decide o primeiro título de 2019/2020 no estádio Algarve e é classificado de "risco elevado".- Acabou a espera. O futebol a 'sério' está de regresso ao calendário nacional, com Benfica e Sporting a discutirem esta noite, a partir das 20:45, o primeiro troféu da temporada: a Supertaça Cândido de Oliveira. Frente a frente estarão o campeão nacional e o vencedor da Taça de Portugal, num dérbi lisboeta que se prevê emocionante. Fique ligado para saber todas as novidades das horas prévias da partida!