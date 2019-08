Do cérebro de Bruno aos movimentos de Pizzi: Lage e Keizer rendidos aos adversários

Marcel Keizer e Bruno Lage, treinadores de Sporting e Benfica, respetivamente, lançaram um ao outro o desafio de elegerem os jogadores favoritos... do rival. O português já tinha elogiado Bruno Fernandes anteriormente e manteve o discurso sobre o médio, mas também tocou no nome de Mathieu. Já o holandês optou por Grimaldo e Pizzi."Gosto muito de médios porque são os jogadores na equipa que conseguem fazer mais coisas, não são especialistas em nada mas são regulares em tudo. No Sporting toda a gente conhece o Bruno Fernandes. Juntamente com o Herrera, eram os dois melhores médios da época passada. É alguém que eu gosto de ver porque é muito forte a ligar jogo, na construção, baixa para ligar jogo, é forte entrelinhas, sabe ser inteligente, sabe rodar e ocupar os espaços nas costas do médio para receber, rodar e ficar de frente, remata bem e ataca bem a profundidade. Eu, que gosto de transições defensivas, a corrida que ele fez e fazer aquele corte contra o Liverpool revela um jogador de enorme qualidade", referiu o técnico das águias, na conversa que manteve com o Keizer no canal 11."Gosto muito de ver o Mathieu, com o pé esquerdo, a forma como construi, a forma como sabe retirar a profundidade à equipa adversaria e nota-se que com ele a linha defensiva tem um corportamente e sem ele é outro. Os jogadores fazem aquilo que é a essência do jogo", prosseguiu.De seguida, Keizer também explicou as suas escolhas. "Sempre gostei dos defesas que jogam na linha e que jogam tanto dentro como fora como o Grimaldo. Talvez nem todas as pessoas vejam isso, mas para os treinadores é normal. Isto pode dar-nos um médio-extra e criar caos ao adversário. Um jogador destes é muito útil na tua equipa. Quando olhamos mais para a frente vejo o mesmo com o Pizzi, que joga dentro e fora. Há muito movimento, movimento com estes jogadores. Movimento está relacionado com qualidade", frisou.