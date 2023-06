Época 2023/24 vai começar com um clássico entre FC Porto e Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A época 2023/24 vai começar com um duelo escaldante entre Benfica e FC Porto válido para a Supertaça Cândido de Oliveira. Os encarnados já tinham lugar garantido nessa partida, ao serem campeões nacionais, e este domingo foi a vez do FC Porto também garantir o seu 'passaporte', mercê da conquista da Taça de Portugal diante do Sp. Braga.A partida entre os rivais está marcada para 5 ou 6 de agosto, ainda em local e hora a definir.