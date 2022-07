Já é conhecido o árbitro do FC Porto-Tondela para a Supertaça

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta quinta-feira, o nome do árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem para dirigir o FC Porto-Tondela, marcado para sábado, no Municipal de Aveiro e referente à Supertaça Nacional. A escolha recaiu em Manuel Mota.O árbitro da Associação de Futebol de Braga terá Luciano Maia e Inácio Pereira como assistentes, enquanto António Nobre será o 4.º árbitro. Desde a Cidade do Futebol estarão Hugo Miguel, no VAR, Fábio Veríssimo, como AVAR1, e Pedro Martins como AVAR.