Já há data e estádio para a Supertaça entre Benfica e Sporting

A Supertaça Cândido de Oliveira entre Benfica e Sporting vai disputar-se a 4 de agosto no Estádio Algarve, informou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol.A competição regressa assim àquele palco três anos depois, nos quais foi disputada em Aveiro. A última Supertaça no Estádio Algarve opôs precisamente águias e leões, em 2015, numa partida que terminou com vitória por 1-0 da turma de Alvalade.Para além dessa, houve mais duas edições no Estádio Algarve: FC Porto-Sporting (0-2) em 2008 e Benfica-V. Setúbal (1-0) em 2005.O regresso da Supertaça ao Algarve deixou satisfeitos os autarcas da região."É muito bem-vinda! O Estádio do Algarve é um belíssimo equipamento que está sempre disponível para grandes eventos e competições. Será seguramente uma grande festa", referiu Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro.Também Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, partilhou o agrado: "Só posso congratular-me pela decisão da FPF, pois a Supertaça é uma prova de grande prestígio do futebol nacional. Ainda por cima, este ano, vai colocar frente a frente dois dos grandes clubes portugueses e numa altura em que o Algarve está cheio de gente".Carlos Alves Caetano, presidente da Associação de Futebol do Algarve, também se congratulou com a decisão: "É com enorme prazer que a região recebe dois dos melhores clubes nacionais num evento que já acolheu noutros anos com assinalável êxito sob todos os pontos de vista. Será mais uma festa inesquecível uma vez que a Supertaça é um acontecimento sui-generis por toda a animação que, a exemplo da Taça de Portugal, proporciona, criando também um espírito muito peculiar que se transporta para as próprias equipas. É um grande espetáculo que terá casa cheia".