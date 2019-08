Keizer desafiou Lage na antevisão: «Se me disseres o onze posso comentar»

Na antevisão ao dérbi, Bruno Lage e Marcel Keizer, em tom de brincadeira, tentaram tirar 'nabos da púcara' um ao outro para o duelo da Supertaça, mas nada feito. Ambos fecharam o jogo, mas não se coibiram de fazer a análise ao adversário de domingo... com brincadeiras à mistura"Não é fácil de responder com o início de época, de um lado e de outro. Estamos a pensar dar ritmo de jogo à equipa e colocá-la a jogar com o nível que acabou a época passada. Ao mesmo tempo há que conhecer melhor quem chegou de novo e que esses tenham a oportunidade, de se conhecer e jogar com quem cá estava. Ainda não sei que tipo de Sporting posso encontrar, por aquilo que vamos tentando ver nesta pré-época, será um Sporting igual ao que fez a época passada, com o objetivo de ter a bola, controlar jogo, a tentar proporcionar bom especutaculo e jogar de uma forma agradável, um pouco à imagem do futebol holandês e do registo do treinador", explicou."Como disse há uns tempos, se fosse jogar contra um treinador holandês, uma linha de cinco atrás teria sempre uma visão mais ofensiva. Será essa a grande questão e só no dia do jogo iremos saber. Só se o Marcel disser alguma coisa [risos]. Essa será a grande questão. É um Sporting que joga pelos corredores, ter paciencia na fase de construção, a esperar os timings e não proporcionar espaço às equipas adversárias", frisou.Depois, questionou Keizer, por via das dúvidas. "Sabes o que estou a dizer?", perguntou Lage. O holandês respondeu afirmativamente e Lage gracejou. "Agora já sabes português", brincou.Já o técnico leonino fez logo de 'convidar' o rival a abrir o jogo. "Se me disseres o 11 posso comentar [risos]", disse, antes de traçar o perfil do adversário. "É sempre difícil falar porque estamos a meio da janela de mercado, uns jogadores entram e outros saem. A filosofia do clube é clara, criam muitas ocasiões de golos e marcaram muitos golos. É uma equipa criativa, com muitas jogadas entrelinhas. É o que espero outra vez. Há uma nova época e há alguns jogadores diferentes", evidenciou."A equipa era boa na época passada, a melhor na Liga, espero uma equipa que crie ocasiões e que marque golos e oxalá possamos competir com isso, enquanto Sporting, e fazer uma época excelente. Antes de mais, que seja um jogo excelente", desejou.