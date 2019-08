Lage desabafa com Keizer: «Queria que adeptos de Sporting e Benfica se sentassem frente a frente como nós»

O treinador do Benfica, Bruno Lage, aproveitou a conversa com o técnico do Sporting, Marcel Keizer, no canal 11 para lançar um apelo de fair play aos adeptos dos dois clubes antes da Supertaça de Portugal."Queria que os adeptos do Sporting e Benfica se sentassem frente a frente como nós estamos, a falar da vida sem problemas. Era importante aproveitar este momento, connosco a falar, porque a paixão do futebol começa no sonho, quanto mais não seja o de ir ao estádio. Que seja um grande jogo e sem problemas", salientou.O setubalense deixou ainda elogios aos adeptos encarnados. "Têm sido incansáveis. Durante os cinco meses [período em que Lage agarrou na equipa até ao título], houve um enorme apoio. Recordo-me perfeitamente do meu primeiro jogo. Estávamos a perder 2-0 aos 20 minutos e sentiu-se uma energia muito positiva na Luz que empurrou-nos para uma reviravolta que moralizou imenso. Depois houve uma campanha fantástica durante cinco meses. É esperar que adeptos nos acompanhem, nem sempre as coisas estão por cima. Quando estão por baixo é quando mais precisamos de apoio. Quando estivemos por baixo tivemos o apoio e deram-nos a reconquista. Isso tem de ser a nota dominante para além de percebermos que devemos ir a bola e vibrar com os nossos ídolos, fazendo o nosso melhor na bancada para que a nossa equipa vença", concluiu.