Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Lage vs Keizer: os donos do jogo Os plantéis foram retocados e adaptados às ideias dos treinadores e, pela primeira vez, Lage e Keizer vão medir forças com todos os trunfos





• Foto: Miguel Barreira