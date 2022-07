Lotação esgotada para a Supertaça entre FC Porto e Tondela

O jogo da Supertaça Cândido de Oliveira terá lotação esgotada, segundo confirmou a Federação Portuguesa de Futebol, em nota oficial. O jogo entre FC Porto e Tondela realiza-se amanhã, às 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro."O jogo da Supertaça Cândido de Oliveira Vodafone, agendado para este sábado no Estádio Municipal de Aveiro, entre o FC Porto e o CD Tondela, terá lotação esgotada. Tanto os clubes envolvidos como a FPF venderam todos os ingressos destinados ao público para a partida deste sábado, com início marcado para as 20h45. Será a 14.ª vez que a Supertaça se realiza em Aveiro, a terceira consecutiva."