Marcel Keizer: «Gosto de ver jogadores que não estão muito bem e ajudá-los»

Marcel Keizer explicou ao canal 11 a paixão que mantém pelo futebol, salientando que "ver os jogadores a lutarem para serem melhores e vê-los a ressurgir" é um dos seus maiores gostos como treinador."[Paixão pelo futebol] É difícil colocar em palavras. É uma grande parte da minha vida. Representa família, ser saudável, todos os familiares, é quase tudo. Quando acordamos, é futebol, todas as emoções, tudo o que eu gosto... Gosto de estar com os treinadores, de ver jogadores que não estão muito bem e ajudá-los. Gosto de ver os jogadores a lutarem para serem melhores e vê-los a ressurgir. Gosto que a equipa melhore. No fim de contas, irão dizer que o nosso objetivo é ganhar mas também quero aproveitar o tempo. Por vezes ganhamos jogos com um futebol não tão bom. É claro que queremos vencer e há uma parte de mim que quer pensar como podemos ser melhores fisicamente, mentalmente, tecnicamente", salientou.O treinador do Benfica, Bruno Lage, que esteve à conversa com o holandês antes da Supertaça, ouviu atentamente e deixou um apontamento. "Sabes o que é estranho para mim? Muitas pessoas falam de futebol e não sabem do que se passa nos bastidores, como se gere 25 jogadores, talvez alguns sejam bons jogadores mas não sejam boas pessoas", frisou.