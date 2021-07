Momentos de tensão: André Horta irrita jogadores do Sporting

O ambiente de respeito e cordialidade que se sentiu no final do encontro só não foi total porque uma atitude de André Horta caiu muito mal junto de alguns jogadores do Sporting. O médio foi o único dos elementos do Sp. Braga que não passou pelo corredor criado pelos leões, algo que não passou despercebido a Nuno Santos, num primeiro momento, e a Pedro Porro e Tabata depois.





O lateral espanhol acabou por ser aquele que ficou mais irritado com a situação e só não foi na direção de Horta porque foi agarrado pelos colegas de equipa. O mal-estar durou alguns segundos, com Porro a dirigir-se e a apontar o dedo ao jogador do Sp. Braga.Ainda com Porro indignado e seguro pelos companheiros, André Horta optou por seguir para os balneários e, ao contrário de todos os colegas de equipa, foi o único que não assistiu ao momento em que os jogadores do Sporting levantaram a Supertaça.