Já há onzes para a Supertaça e FC Porto tem uma grande surpresa

Já há onzes iniciais para a Supertaça Cândido Oliveira ! E logo com uma surpresa no lado do FC Porto, já que o jovem inglês Namaso vai ser titular na formação azul e branca no duelo com o Tondela.: Marchesín; João Mário, Pepe, Marcano e Zaidu; Uribe, Grujic, Pepê e Danny Namaso; Taremi e Evanilson: Cláudio Ramos, Veron, Galeno, Wendell, Bruno Costa, Toni Martínez, João Marcelo, Eustáquio e Gonçalo Borges: Niasse, Jota, Marcelo, Manu Hernando, Tiago Almeida, Iker Undabarrena, Pedro Augusto, Khacef, Bebeto, Telmo Arcanjo e Daniel dos Anjos: Tear, Alcobia, Ruben, Rafael Barbosa, Cuba, Lacava, Cascavel, Fajardo e Betel