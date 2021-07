«Esperamos conquistar muito mais coisas este ano»: todas as reações à vitória do Sporting

há 7 min 23:40

Neto: «O Sporting está aí e continua forte»

Sofrer no banco?



"O grupo é assim, é muito mais do que quem joga. As raízes são mesmo essas. Toda a gente conta, todos temos o nosso trabalho e o nosso papel. Estarei fora e quando estiver dentro farei exactamente a mesma coisa."



Estao muito mais fortes?



"Conhecemo-nos melhor. Os princípios estão mais cimentados. Temos um ano e meio de trabalho com o míster. Na época passada conseguimos construir algo muito bem. É normal que agora seja sempre a melhorar. Já nos conhecemos todos muito bem, sabemos o que cada um pode dar. Agora é dar continuidade. É uma longa maratona. É importante dar um bom sinal a toda a gente e em especial aos nossos adeptos que estiveram connosco hoje. O Sporting está aí e continua forte."



"A base do grupo é a humildade. Fomos muito conscientes do que éramos capazes de fazer a época passada. Acho que as pessoas agarraram-se muito aos valores e reviam-se nos jogadores. Tinham uma boa imagem do que fazíamos em campo, dando tudo até ao último minuto. Foi a nossa imagem de marca e vai continuar a ser. Esta gente está com os valores do grupo e com aquilo que nós fazemos em campo."