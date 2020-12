Trânsito fechado desde as 15h junto ao estádio

A zona envolvente do Estádio Municipal de Aveiro vai estar fechada a todo o tipo de trânsito a partir das 15 horas de hoje. Uma medida enquadrada no protocolo de segurança para esta Supertaça Cândido de Oliveira, já aplicada por exemplo aquando da final da última Taça de Portugal, no caso em Coimbra, que visa dissuadir no atual contexto pandémico qualquer tipo de aglomeração de adeptos junto ao recinto.

“Não será também permitida a venda ambulante em qualquer zona da envolvente ao recinto do jogo, nomeadamente na zona comercial contígua”, podia ler-se na nota de imprensa divulgada ontem pela CM Aveiro, da qual constava também um claro apelo para que ninguém se “desloque às imediações do estádio antes, durante ou no pós-jogo”.