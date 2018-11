Sp. Braga-Praiense, 2-1: Paulinho foi salvador perante um ousado Praiense

Um cinzento Sp. Braga venceu este domingo por 2-1 na receção ao Praiense, do terceiro escalão do futebol português, apurando-se para os oitavos de final da Taça de Portugal graças a um golo tardio de Paulinho.Com uma exibição muito fraca, os minhotos quase foram obrigados a jogar um prolongamento o que até seria um prémio justo para a equipa açoriana, do Campeonato de Portugal, que, sobretudo na segunda parte, mostrou qualidade e personalidade.O golo da vitória só chegou aos 89 minutos, por Paulinho, amenizando o cinzentismo que a equipa do Sp. Braga apresentou. Antes, aos 47 minutos, João Novais tinha inaugurado o marcador, mas João Peixoto empatou, de grande penalidade, aos 74.Sem Dyego Sousa e Pablo, lesionados, e Esgaio, por opção, Abel Ferreira fez muitas alterações (sete) em relação ao 'onze' apresentado frente ao FC Porto (derrota por 1-0), com destaque para a titularidade de Marafona, Raul Silva (que não jogava há mais de três meses) e Palhinha.Os açorianos, líderes da série D do Campeonato de Portugal, apresentaram-se com uma muralha defensiva muito densa, reforçada com mais um jogador na defesa (5x3x2), um autocarro que o Sp.Braga nunca teve arte nem engenho para ultrapassar no primeiro tempo.A segunda parte começou, praticamente, com o golo de João Novais, num remate de primeira, já bem dentro da área, após assistência de Sequeira, aos 47 minutos, mas quando se esperava uma subida do nível exibicional dos da casa, foi o Praiense que teve uma forte reação.Aos 64 minutos, a equipa do terceiro escalão do futebol português esteve perto do empate, na sequência de um 'tiro' de Diogo Moniz de muito longe, mas Marafona brilhou com uma bela defesa.No lance consequente, João Peixoto tentou o canto direto e a bola foi ao poste, mas pouco depois o médio empatou mesmo a partida, de grande penalidade, que puniu uma mão de João Novais, após livre do mesmo João Peixoto que até tinha esbarrado na trave, aos 74 minutos.O golo salvador para a equipa bracarense, terceira classificada da Liga NOS, chegou perto do final da partida, aos 89 minutos, com Paulinho, de cabeça, a dar a melhor sequência a um livre de Sequeira.1-0, João Novais, 47 minutos.1-1, João Peixoto, 74 (grande penalidade).2-1, Paulinho, 89.: Marafona, Marcelo Goiano, Bruno Viana, Raul Silva, Sequeira, Palhinha, João Novais (Fransérgio, 87), Fábio Martins (Eduardo, 67), Murilo, Wilson Eduardo (Ricardo Horta, 79) e Paulinho.: Tiago Sá, Lucas, Claudemir, Eduardo, Xadas, Fransérgio e Ricardo Horta).Treinador: Abel Ferreira.Tiago Maia, Celso Raposo, Diogo Moniz, Cristiano, Diogo Careca, Itto Cruz, Forbs (Buba, 58), João Peixoto, Danny Esteves, Vitinha e Magina (Fonseca, 71).: Leo Turossi, Dário Paiva, Fonseca, André Martins, Buba, Luciano Serpa e Kiko).Francisco Agatão.João Malheiro Pinto (AF Lisboa).cartão amarelo para Forbs (28), João Peixoto (33), Wilson Eduardo (69), Raul Silva (72), João Novais (74), Itto Cruz (84), Palhinha (85) e Diogo Moniz (90+1).3.349 espetadores.