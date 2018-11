Benfica-Arouca, em direto: Rui Vitória aposta em dois pontas-de-lança e numa estreia

Svilar, Corchia, Rúben Dias, Conti, Grimaldo, Alfa Semedo, Gabriel, Zivkovic, Krovinovic, Jonas e Seferovic.- Relativamente a encontros da Taça de Portugal, só uma vez as equipas se encontraram, com as águias a golearem, por 5-1, em jogo disputado em outubro de 2010.- Esta será a 11.ª vez que as equipas se encontram, sendo que nas seis disputadas no Estádio da Luz, o máximo que o Arouca conseguiu foi um empate a dois golos, na temporada 2013/14.- As águias chegam a esta fase da competição, depois de terem vencido o Sertanense (3-0), enquanto o Arouca já teve de superar o Caçadores de Taipas (1-0) e o Farense (3-1).- Já o Arouca deve ir a jogo com: Rui Vieira; Thales, Massaia, Deyvison e Kiko; Ericson, Soares, Didi e Bukia; Adílio e Fábio Fortes.- Varela, André Almeida, Lema, Samaris, Gedson, Krovinovic, João Félix, Ferreyra e Seferovic também foram convocados.- O Benfica deve avançar com: Svilar; Corchia, Conti, Rúben Dias e Grimaldo; Alfa Semedo, Pizzi e Gabriel; Rafa, Zivkovic e Jonas.- Por seu lado, o Arouca chega a este embate após ter regressados aos triunfos no último compromisso, frente ao Leixões. A equipa da 2.ª Liga ocupa o 14.º lugar da classificação.- As águias regressam assim a casa depois da vitória em Tondela, ainda antes da pausa para as seleções. Os dois últimos embates diante dos seus adeptos terminaram com uma derrota frente ao Moreirense e um empate com o Ajax.- O Benfica recebe esta quinta-feira o Arouca em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. A partida tem início agendado para as 20h45, no Estádio da Luz.