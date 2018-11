FC Porto-Belenenses, em direto: onze portista com algumas surpresas

- Numa altura em que faltam cerca de dez minutos para o arranque do encontro, as bancadas do Estádio do Dragão permanecem ainda algo vazias.- As equipas recolhem agora aos balneários para ouvirem as derradeiras indicações dos treinadores.- Sobem ao relvado os restantes protagonistas. Ultimam-se os preparativos para o arranque do jogo.- Os guarda-redes de ambas as equipas já se encontram no relvado a realizar os habituais exercícios de aquecimento.- Suplentes do Belenenses: Muriel, Dálcio, Fredy, Henrique, Zakarya, André Santos e Dramé- Banco de suplentes do FC Porto: Vaná, Mbemba, Hernâni, Danilo, Sérgio Oliveira, Brahimi e Marega- Já há onze oficial do FC Porto e com algumas surpresas. Adrián López e André Pereira serão titulares, Corona jogará a lateral direito. Danilo, Brahimi e Marega ficam no banco de suplentes, Maxi na bancada.- A equipa do FC Porto já se encontra no Estádio do Dragão, numa altura em que falta ainda mais de uma hora para o apito inicial.- O Conselho de Arbitragem da FPF nomeou Nuno Almeida (AF Algarve) para dirigir o encontro desta noite. António Godinho e Paulo Ramos serão os assistentes e João Bento o quarto árbitro. Recorde-se que não há vídeo-árbitro nesta fase da Taça de Portugal.- O treinador Silas garante que vai entrar ao ataque no Estádio do Dragão, alimentando a esperança de chegar à final da Taça. "Sonho chegar à final… já! Não é noutra edição, é nesta, por isso temos de ganhar ao FC Porto", afirmou na conferência de imprensa.- Aboubakar é o único indisponível na equipa do FC Porto, devido a lesão. Já o Belenenses não pode contar com os lesionados Sagna, Nuno Tomás, Chaby e Tiago Caeiro.- Sérgio Conceição confirmou que Tiquinho Soares será titular esta noite, até porque não está inscrito na UEFA e, assim, falhará certamente a partida com o Schalke 04.- "O Belenenses ainda não perdeu fora na Liga. Será um duelo difícil, mas queremos passar a eliminatória. Somos o FC Porto e temos de o demonstrar, não pela camisola e pelo símbolo, mas pela atitude que vamos ter no jogo. Isso é que faz a diferença e é fundamental para ganhar jogos", disse.- Na antevisão à partida, Sérgio Conceição exigiu foco total aos seus jogadores, sabendo que na próxima quarta-feira há Liga dos Campeões. O treinador portista elogiou ainda o rendimento do Belenenses fora de portas.- Este será o oitavo encontro entre estes dois clubes na Taça de Portugal, no recinto portista. O FC Porto venceu três jogos, empatou três e apenas por uma vez foi eliminado em casa pelo emblema da Cruz de Cristo.- Por seu lado, é provável que Silas alinhe com: Mika; Diogo Viana, Gonçalo Silva, Sasso e Zakarya; Nuno Coelho, Eduardo e Lucca; Fredy, Licá e Keyta.- Sérgio Conceição deve avançar com o seguinte onze: Vaná; Maxi, Felipe, Militão e Alex Telles; Herrera, Óliver, Corona e Brahimi; Marega e Soares.- Os dragões entraram na Taça de Portugal na ronda anterior a esta, vencendo fora de casa o Vila Real por uns expressivos 6-0. Quanto ao Belenenses, foi ganhar ao terreno do Amora por 4-3, mas apenas no prolongamento.- O FC Porto recebe este sábado o Belenenses na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, numa partida com início agendado para as 20h45.