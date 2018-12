V. Setúbal-Sp. Braga, 0-0 (intervalo): Paulinho e Cádiz falham grandes ocasiões

Mensagens de força trouxeram sorrisos e lágrimas a Nuno Pinto no Bonfim



Intervalo no Bonfim!45'- Mais 2 minutos até fechar a primeira parte.45'- Remate de Fransérgio sai muito ao lado.40'- Cartão amarelo para Raúl Silva. O brasileiro atingiu Mendy com o cotovelo quando subiu para disputar uma bola aérea.39'- Meyong (antigo jogador e atual elemento da equipa técnica de Lito Vidigal) é expulso do banco do V. Setúbal.39'-. Falta mais dura sobre Ricardo Horta.38'-O avançado fica isolado perante Marafona, mas tenta colocar tanto a bola que acaba por falhar!37'-Esgaio arranjou espaço no corredor direito, cruzou atrasado e Paulinho tentou marcar de forma acrobática, atirando por cima!35'- Fransérgio viu Cristiano adiantado e tentou marcar desde o meio-campo. A bola não passou perto, mas fica o registo da tentativa.27'- Raul Silva subiu ao ataque para cruzar, mas com muita força. O lance perdeu-se.24'- Paulinho tentava servir Dyego Sousa, mas Cristiano chegou primeiro. O guarda-redes ainda chocou com o avançado e ficou mal tratado.21'- Surge o minuto 21 e os adeptos do V. Setúbal homenageiam Nuno Pinto. O lateral-esquerdo, presente nas bancadas, não ficou indiferente.21'- Quase o golo do V. Setúbal! Grande trabalho de Cádiz na esquerda, cruzamento bem tirado e Mikel Agu a cabecear para defesa difícil de Marafona.19'- Mano ensaia a meia distância, mas a bola sobe muito e não leva perigo a Marafona.17'- Bruno Viana ia comprometendo ao tentar dominar dentro da área.15'- Sequeira atira contra a barreira e depois é Ricardo Horta a falhar completamente o remate. Na insistência, Fransérgio tentou a sorte, mas a bola foi ao lado.14'-por falta sobre Dyego Sousa junto à área. Atenção ao livre...11'-Remate de longe de Paulinho passa pouco ao lado da baliza de Cristiano!10'- Primeiro ataque mais perigoso do Sp. Braga, mas acabou por não dar em remate. Mérito para a defesa sadina.8'- Ricardo Horta tentava entrar na área após uma boa jogada de combinação pela esquerda, mas a defesa do V. Setúbal resolveu bem.7'- Ricardo Esgaio tentava ganhar o flanco a Vasco Fernandes, mas o defesa fez bem a cobertura e a bola saiu pela linha de fundo.4'- São os sadinos que têm mais bola nos instantes iniciais, com os minhotos a apostarem em bolas mais longas.1'-As equipas sobem ao relvado.Cristiano; Mano, Dankler, Artur Jorge e Vasco Fernandes; Mikel, Semedo, Éber Bessa e Rúben Micael; Mendy e CádizJoel Pereira, Nuno Valente, André Sousa, Berto, Pedrosa, Allef e Zequinha: Marafona; Marcelo Goiano, Bruno Viana, Raúl Silva e Sequeira; Palhinha, Fransérgio, Esgaio e Ricardo Horta; Paulinho e Dyego Sousa: Tiago Sá, Wilson Eduardo, Ryller, Eduardo, Pablo, João Novais e Fábio Martins- As duas equipas já se encontraram esta temporada: em novembro, os bracarenses levaram a melhor em casa por 2-1, em jogo da Liga NOS.- O jogo acontece num momento particularmente difícil para os setubalenses, na semana em que Nuno Pinto teve de suspender a carreira por lhe ter sido detetado um linfoma.- Equipa provável do Sp. Braga: Marafona; Goiano, Bruno Viana, Raúl Silva e Sequeira; Fransérgio, Palhinha, Esgaio e Ricardo Horta; Wilson Eduardo e Dyego Sousa.- Equipa provável do V. Setúbal: Cristiano; Mano, Dankler, Vasco Fernandes e André Sousa; Agu, Semedo, Éber Bessa e Rúben Micael; Berto e Mendy.- Os sadinos procuram seguir em frente depois de já terem deixado para trás Armacenenses e Penafiel. Por seu lado, os minhotos bateram o pé a Felgueiras e Praiense.- O V. Setúbal recebe esta terça-feira o Sp. Braga a partir das 19 horas, em jogo relativo aos oitavos-de-final da Taça de Portugal.