FC Porto-Moreirense, em direto

- Suplentes: Casillas, Hernâni, Brahimi, Corona, Mbemba, Sérgio Oliveira e Soares.- FC Porto: Fabiano; Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles; Danilo, Herrera, Otávio, André Pereira; Adrián Lopez e Marega.- Já há onze do FC Porto!- Quanto ao técnico do Moreirense, viu este jogo como um daqueles em que há uma equipa com 99 por cento de possibilidades de apuramento e outra com um, mas manifestou o desejo de que aquela que tem um siga em frente.- O técnico do FC Porto chamou a atenção para o facto de o Moreirense estar a fazer o melhor campeonato de sempre, elogiando a boa dinâmica de jogo que Ivo Vieira transmite à equipa.- No lançamento deste jogo, Sérgio Conceição alertou para as qualidades do Moreirense e desvalorizou o facto de Ivo Vieira ter referido que os cónegos só têm 1 por cento de possibilidades de apuramento.- O autocarro do FC Porto já entrou no Estádio do Dragão.- As duas equipas chegam a esta fase da época num bom momento. O FC Porto lidera o campeonato com dois pontos de vantagem sobre o Sporting, está nos oitavos-de-final da Champions e nas duas Taças, enquanto o Moreirense encontra-se no oitavo lugar do campeonato, com os mesmos pontos do sexto, e na Taça de Portugal.- Enquanto no FC Porto há um lesionado (Aboubakar) que não pode dar o seu contributo à equipa, o Moreirense apresenta-se na máxima força para discutir a eliminatória no Dragão.- Do lado do Moreirense acontece a mesma coisa. O habitual titular no campeonato, Jhonatan, abre espaço para a entrada de Pedro Trigueira.- Dentro daquilo que tem feito nesta competição, Sérgio Conceição vai voltar a promover algumas alterações na equipa. Uma delas tem a ver com a baliza, onde Iker Casillas vai ceder o lugar a Fabiano. O brasileiro tem sido o eleito para defender na Taça de Portugal.- É a primeira vez que portistas e cónegos se encontram para a Taça de Portugal, mas no que respeita a jogos disputados na Invicta para o campeonato, a supremacia é total para os dragões, com nove vitórias em outros tantos jogos, com uma diferença de golos de 20-3.- Esta é a segunda vez que as duas equipas se defrontam na presente época. Na quarta jornada do campeonato, o FC Porto venceu o Moreirense por 3-0, no Dragão. Os golos foram marcados por Herrera, Aboubakar e Marega.- Para chegarem a esta fase da competição, os portistas ultrapassaram o Vila Real e o Belenenses. Quanto ao Moreirense, atingiu os ‘oitavos’ deixando pelo caminho o São Martinho e o Sp. Covilhã.- O FC Porto recebe esta terça-feira o Moreirense em jogo dos oitavos-de-final da Taça de Portugal. O início da partida está agendadopara as 20h45.