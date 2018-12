Boavista-V. Guimarães, 0-0 (1.ª parte): Bessa recebe clássico escaldante

1' - Arranca a partida! A bola pertence ao V. Guimarães.- As equipas já estão no relvado do Estádio do Bessa.- Do lado do V. Guimarães, os suplentes da equipa orientada por Luís Castro são os seguintes: Douglas, Frederico Venâncio, Pedro Rodrigues, João Carlos Teixeira, Tyler Boyd, Ola John e Estupiñan.- O treinador do Boavista, Jorge Simão, conta, no banco, com os seguintes jogadores: Bracali, Carraça, Raphael Silva, Idris, Gabriel Nunes, André Claro e Mateus.Miguel Silva; Dodô, Osorio, Pedro Henrique e Florent; Wakaso, André André, Matheus Oliveira; Tozé, Davidson e Guedes.Helton Leite; Edu Machado, Neris, Gonçalo Cardoso e Talocha; David Simão e Rafael Costa; Matheus Índio, Fábio Espinho e Rochinha; Rafael Lopes.- Já é conhecido o onze inicial de Boavista e V. Guimarães!- Este será o segundo encontro entre as duas equipas esta temporada, cerca de um mês e meio depois do nulo para o campeonato, também no Bessa.- De referir que as duas formações se defrontaram para a 4º eliminatória da Taça de Portugal há duas épocas, na cidade do Porto, tendo os vitorianos triunfado por 2-1 após prolongamento. À altura, Hurtado foi o herói, marcando o golo da vitória aos 118’.- Olhando para o momento actual, os dois emblemas atravessam os melhores períodos da presente campanha, sendo que o V. Guimarães se apresenta com ascendente para este jogo em particular. A turma da Cidade Berço encontra-se a viver uma série de 10 jogos sem perder, dos quais venceu seis.- No último embate, no reduto do Aves, o colectivo de Luís Castro não foi, ainda assim, além de um empate (1-1).- Já os boavisteiros perderam apenas um dos últimos seis duelos, tendo vencido outros dois e empatado os restantes três. O aspeto mais positivo desta boa fase prende-se com a performance defensiva apresentada nesse espaço temporal, que culminou em apenas um golo sofrido.- Na ronda passada do campeonato, os axadrezados venceram o confronto caseiro com o Tondela, por 2-0.- O histórico de jogos entre ambas as formações é pautado, acima de tudo, pelo equilíbrio, mas há a registar um ligeiro ascendente do colectivo vitoriano, que, num total de 124 encontros, venceu 49. O Boavista, por sua vez, triunfou em 42 ocasiões, sendo que as restantes 33 partidas terminaram em empates.- Ainda assim, os boavisteiros demonstram uma certa tendência para mandar em sua casa, tendo vencido 25 dos 63 duelos aí realizados. Registaram-se ainda 24 empates e 14 triunfos dos vitorianos.- No que à Taça de Portugal diz respeito, a formação de Guimarães venceu 2 dos 3 encontros levados a cabo no Bessa, o último dos quais, como referido anteriormente, na temporada 2016/17.- Vamos às equipas prováveis. O Boavista deverá alinhar com: Helton Leite, Carraça, Neris, Gonçalo Cardoso, Talocha, Rafael Costa, David Simão, Rochinha, Fábio Espinho, Matheus Índio e Rafael Lopes.- Já Luís Castro, deve apresentar o seguinte onze: Miguel Silva, Dodô, Osorio, Pedro Henrique, Rafa Soares, Wakaso, Mattheus Oliveira, André André, Tozé, Davidson e Guedes.- No lançamento do jogo, Jorge Simão, técnico axadrezado, salvaguardou que o Boavista não é "uma equipa pequena" e garantiu que irá tentar provar isso no terreno de jogo. "Temos de demonstrar uma consistência de resultados de acordo com aquilo que podemos ser", referiu.- Luís Castro, por outro lado, destacou que espera dificuldades. "É um jogo extremamente complicado, que encaramos como uma final, mas que esperamos ganhar", garantiu.- O árbitro para este encontro será Fábio Veríssimo, que terá o auxílio de Paulo Soares e Pedro Martins. Vítor Ferreira desempenhará as funções de quarto árbitro.- Boa tarde! Boavista e V. Guimarães defrontam-se, esta tarde, em jogo a contar para os oitavos-de-final da Taça de Portugal. O apito inicial está agendado para as 18 horas, no Estádio do Bessa.