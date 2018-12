Sporting-Rio Ave, 1-0 (1.ª parte): Diaby encosta para o primeiro dos leões

10' - Livre de Mathieu muito por cima.





Diaby emendou cruzamento de Acuña logo a abrir Diaby emendou cruzamento de Acuña logo a abrir

9' - Amarelo a Galeno. O extremo faz falta sobre Bruno Gaspar, protesta de forma veemente e o juiz mostra-lhe o cartão.

3' - Marca o Sporting, Diaby! Cruzamento da esquerda, de Acuña, e Diaby solto, ao segundo poste, a encostar para a baliza.



1' - Fábio Coentrão solta-se pela direita e Renan sai da baliza para cortar o lance. O primeiro lance de perigo é para os vila-condenses.

- Começa o jogo em Alvalade!



- As equipas sobem ao relvado. Faltam poucos minutos para o jogo começar.



- Sporting e Rio Ave recolhem aos balneários. O jogo principia em breve.





- As equipas já aquecem no relvado.

- O Rio Ave vai atuar com Leonardo Jardim; Nadjack, Nélson Monte, Buatu e Matheus Reis; Jambor e Schmidt; Fábio Coentrão, Diego Lopes e Galeno; Gelson Dala.



- Já há equipas! O Sporting vai jogar com Renan, Bruno Gaspar, Coates, Mathieu e Acuña; Gudelj, Miguel Luís e Bruno Fernandes; Jovane, Diaby e Bas Dost.



- Equipa provável do Rio Ave (4x2x3x1): Léo Jardim, Nadjack, Buatu, Nélson Monte e Matheus Reis; Jambor, Schmidt, Diego Lopes, Coentrão e Galeno; Vinícius



- Equipa provável do Sporting (4x3x3): Renan, Ristovski, Coates, Mathieu e Acuña; Gudelj, Miguel Luís e Bruno Fernandes; Diaby, Jovane e Bas Dost



- A este propósito, eis os convocados do Rio Ave: Léo Jardim e Paulo Vitor; Nadjack, Buatu, Nélson Monte, Miguel Rodrigues, Matheus Reis e Afonso Figueiredo: Jambor, Schmidt, Diego Lopes, Tarantini e Coentrão; Galeno, Murilo, Leandrinho, Gabrielzinho, Vinícius e Dala



- O técnico abordou ainda o tema Fábio Coentrão, atual jogador dos vilacondenses e ex-Sporting que, no final do jogo entre as equipas no campeonato, que os leões venceram por 3-1, fez juras de amor aos leões. Porém, José Gomes não tem dúvidas do profissionalismo do intera português. "O Fábio é um excleente jogador e um competidor nato. Seja no futebol, nas cartas ou no dominó. Será sempre aguerrido em busca da vitória e, independentemente do que disse, não há ninguém que queira ganhar mais que o Fábio", garantiu.



- Por sua vez, o treinador do Rio Ave, José Gomes, vincou a ambição e esperança em ultrapassar esta eliminatória. "Acho que vai ser um grande desafio de futebol, vamos fazer o nosso jogo, mediante os nossos princípios. Não vamos a Alvalade tentar defender, uma coisa que não tem sentido porque para seguirmos em frente temos de ganhar", frisou.



- O holandês deixou elogios ao adversário de hoje, fazendo notar que o Rio Ave "é um bom adversário", com "bons médios e avançados". "Eles conseguem jogar muito bom futebol. Movimentam-se muito, o que torna mais difícil defender. O jogo do campeonato foi renhido, no final vencemos", referiu, garantindo que os leões se vão apresentar em boas condiçõe sfísicas apesar da curta janela de descanso: "A equipa está bem. Claro que dois dias de recuperação é pouco tempo, mas é algo que também já é normal para os jogadores".



- O Imperador vincou, ainda, a satisfação com a "energia e espírito" do plantel. "Eles querem muito treinar e jogar futebol. Isso torna tudo mais simples para o treinador", salientou.



- Na conferência de imprensa à antevisão com o duelo com o Rio Ave, Keizer elogiou o trabalho feito por toda a estrutura do futebol leonino. "O que vejo são pessoas com bom caráter, que querem fazer o melhor pelo Sporting. Isso é o mais importante. Sou eu que apareço aqui à frente, mas quem está por trás faz um grande trabalho", sublinhou.



- Sublinhe-se o excelente arranque de Keizer à frente do leão. O holandês, de 49 anos, está no comando técnico há seis jogos e venceu todos eles. Regista uns impressionantes 25 golos marcados e seis sofridos.



- Por outro lado, o capitão Nani saiu dos eleitos devido a uma mialgia no adutor da coxa esquerda, problema sofrido no jogo com o Nacional. Battaglia, Wendel e Montero continuam entregues ao departamento médico.



- O regresso de Raphinha à convocatória é a principal nota de destaque, dado que o exremo brasileiro estava ausente, por lesão, há mais de dois meses.



- Eis os convocados do Sporting: Renan e Salin; Bruno Gaspar, Coates, André Pinto, Mathieu e Jefferson; Petrovic, Gudelj, Miguel Luís, Bruno César, Acuña e Bruno Fernandes; Jovane, Raphinha, Diaby, Montero e Bas Dost.



- As equipas partem para o jogo de hoje com estados de espírito diferentes. Enquanto o Sporting vem de seis vitórias consecutivas, a última delas na receção ao Nacional (5-2), o Rio Ave não vence há três jogos. Na última jornada do campeonato empatou com o Belenenses (2-2).



- Para chegar até esta fase da competição, o Sporting de Marcel Keizer ultrapassou Loures (2-1) e Lusitano (4-1). Já o Rio Ave, de José Gomes, bateu o Torreense (5-1) e Silves (7-0).



- O Sporting recebe hoje o Rio Ave, num duelo referente aos oitavos-de-final da Taça de Portugal. O jogo está agendado para as 19h30.