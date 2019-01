Feirense-Sporting, em direto: Último lugar nas 'meias' em discussão

- O jogo será arbitrado por Fábio Veríssimo e tem o seu início agendado para as 20H45. Pode seguir todas as incidências da partida em www.record.pt - A equipa de Santa Maria da Feira está desfalcada de quatro jogadores: Edson Farias, Luís Machado, Luís Silva e Tiago Silva. Os três primeiros encontram-se a recuperar de lesões enquanto o médio-ofensivo ainda se encontra de castigo após ter sido expulso frente ao Sporting, na Allianz Cup. Resta acrescentar que na véspera do jogo, o líder da SAD, Kunle Soname, anunciou as renovações de Caio Secco, Flávio Ramos e Edson Farias.- O Feirense, que atravessa um mau momento no campeonato, vê esta eliminatória como uma hipótese de chegar ao Jamor, apesar de assumir o favoritismo da equipa leonina. "Vamos defrontar o Sporting com a mesma motivação com que fomos a Mirandela", esclareceu o técnico, Nuno Manta Santos, na antevisão da partida. O treinador ainda assinalou que a sua equipa terá de "ser perfeita" para seguir em frente na competição.- Sem contar com Battaglia, Montero e Bruno Gaspar por lesão, Marcel Keizer deverá promover algumas alterações na equipa. Diaby e não foi convocado por opção técnica e deverá ser rendido por Raphinha. Na convocatória há a registar o regresso do jovem Miguel Luís que deverá voltar a ser titular após não ter sido chamado ao clássico.- Na antevisão da partida, o treinador holandês também não deixou de fazer um reparo ao ciclo de jogos que as equipas enfrentam. Apesar de garantir que o Sporting "está preparado", o técnico também defendeu que a qualidade exibicional das equipas poderia "melhorar" caso houvesse mais tempo de descanso entre as partidas.- Após ter empatado com o FC Porto no passado sábado, um resultado que deixou a equipa leonina a oito pontos da liderança no final da primeira volta, a Taça de Portugal começou a ganhar especial relevância em Alvalade. Contudo, confrontado com esta realidade, o técnico dos leões, Marcel Keizer, garantiu que esta prova "é sempre importante". O holandês ainda garantiu que o clube de Alvalade está "nas quatro competições".- Feirense e Sporting discutem hoje a última vaga nas meias-finais da Taça de Portugal após Sp. Braga, FC Porto e Benfica terem carimbado as respetivas presenças. Refira-se que caso os leões eliminem o seu adversário será a primeira vez na história que estes quatro clubes se vão defrontar nesta fase da competição. Curiosamente, na presente temporada, serão estes quatro clubes a disputarem a fase final da Allianz Cup.