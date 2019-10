Sorteio da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, em direto

- Os representantes da 1ª Liga já sabem que terão todos de disputar os jogos desta eliminatória na condição de visitantes, entre os quais os três denominados grandes, que são sempre desejados pela receita extraordinária (bilheteira e transmissão televisiva) que permitem aos clubes mais modestos.- Todos os clubes em prova nesta fase:Académico Viseu (LP)Amora FCAnadia FCAcadémica Coimbra (LP)ADCR Juventude Pedras SalgadasAD OliveirenseAD FafeAD SanjoanenseAC MarinhenseBoavista FC (LN)Casa Pia AC (LP)CD FátimaClube CondeixaCD Cova Piedade (LP)CD Feirense (LP)CD Mafra (LP)CF CanelasCD Aves (LN)CD Tondela (LN)Clube Olímpico MontijoClube Sintra FootballEstoril Praia (LP)FC AlvercaFC AroucaFC Famalicão (LN)FC Paços de Ferreira (LN)FC Penafiel (LP)FC Porto (LN)FC VizelaGil Vicente (LN)GD Águias Moradal (D)GD Chaves (LP)GD Fabril BarreiroGS LouresGD Victória SernacheLeça FCLeixões SC (LP)Louletano DCLusitânia FC LourosaMarítimo Madeira (LN)Merelinense FCMoreirense FC (LN)Belenenses SAD (LN)Pevidém SC (D)Portimonense (LN)Real SCRecreio Desportivo ÁguedaRio Ave FC (LN)Santa Clara (LN)Sertanense FCSport Benfica Castelo BrancoSC Beira-MarSC PraienseSL Benfica (LN)SC Braga (LN)SC CoimbrõesSC EspinhoSC Farense (LP)Sporting CP (LN)Valadares Gaia FCVarzim FC (LP)Vitória SC (LN)Vitória FC (LN)UD Vilafranquense (LP)[Legenda: LN - Liga NOS, LP - Liga Pro, D - Campeonatos Distritais]- Boa tarde! O sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal realiza-se esta tarde, a partir das 16 horas, no auditório nº 1 da Cidade do Futebol já com a presença das 18 equipas que competem na 1ª Liga. Aos 46 clubes apurados das duas rondas anteriores – entre eles os repescados Marinhense, Pevidém, Fabril, Águias de Moradal, GS Loures, Leça, Olímpico do Montijo, Anadia e Valadares Gaia, que ganharam todos na 2ª ronda depois de terem perdido os respetivos encontros na eliminatória inaugural e terem sido bafejados pela sorte de uma segunda oportunidade – juntam-se agora os emblemas do escalão principal. Um sorteio para seguir aqui em direto!