FC Porto-V. Setúbal, em direto

- Na equipa do V. Setúbal há um jogador para quem o jogo desta tarde tem algum simbolismo. É ele Nabil Ghilas. O franco-argelino passou pelo FC Porto na época 2013/14, tendo marcado quatro golos em 35 jogos;





- No primeiro onze que irá apresentar, Velázquez, que tem todo o plantel disponível, deverá apresentar os seguintes jogadores: Makaridze, Sílvio, Artur Jorge, Bruno Pirri e André Sousa; José Semedo, Nuno Valente e Mansilla; Carlinhos, Ghilas e Berto;- Do lado do conjunto setubalense, este encontro marca a estreia de Julio Velázquez no comando da equipa técnica. O espanhol foi o eleito para render Sandro e tem agora um teste de fogo, no encontro da Taça de Portugal;- Romário Baró, Pepe e Zé Luís são os únicos indisponíveis por lesão;- Agustín Marchesín, Mateus Uribe, Luis Díaz e Renzo Saravia já estão ‘perdoados’ do castigo que os deixou de fora no dérbi da Invicta. Mesmo assim, nenhum deles deverá integrar as opções iniciais de Sérgio Conceição;- Assim sendo, o técnico portista deverá apostar no seguinte onze: Diogo Costa, Manafá, Mbemba, Marcano e Alex Telles; Danilo Pereira, Loum Otávio e Corona; Marega e Fábio Silva;- Com o objetivo de carimbar a passagem aos oitavos-de-final da prova, os dragões devem avançar para este jogo com uma equipa muito parecida com a que venceu o Boavista, na jornada do campeonato que antecedeu a paragem do campeonato;- No conjunto de todos os duelos para esta prova, há onze anos que FC Porto e V. Setúbal não se defrontam. Em abril de 2008, os dragões venceram no Estádio do Bonfim, por 3-0, com golos de Lucho González (2) e Jorginho;- Refira-se que os dois clubes já se defrontaram por sete vezes, para esta competição, na casa do FC Porto. Os dragões venceram em cinco ocasiões, enquanto os sadinos levaram a melhor por duas vezes;- Já o conjunto sadino atingiu esta fase da competição, depois de ter levado a melhor diante do Águias do Moradal, também por 5-0- Depois de ter vencido o Coimbrões, por 5-0, a equipa de Sérgio Conceição tem agora um teste mais exigente, diante de um emblema da Liga NOS;

- Boa tarde, o meu nome é Valter Marques e estou aqui para lhe dar conta de todas as incidências do jogo FC Porto-V. Setúbal, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal;