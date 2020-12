20h25 - ONZE DO SPORTING: Adán; Neto, Coates e Feddal; Porro, João Palhinha, João Mário e Nuno Mendes; Tabata, Nuno Santos e Tiago Tomás.





20h15 - Dentro do estádio, uma tarja gigante a fazer referência à frase de Rúben Amorim após o jogo em Famalicão.20h00 - Foi enorme a festa em Alvalade, com muito apoio por parte das claques, que não esqueceram a arbitragem em Famalicão e deixaram uma crítica ao VAR.19h53 - A chegada do autocarro do Sporting a Alvalade é feita num ambiente de grande festa, com claques e adeptos em euforia.19h45 - A equipa leonina foi 'escoltada' desde Alcochete até Alvalade.- João Pinheiro foi o árbitro nomeado para a partida de hoje. O juiz da AF Braga, de 32 anos, está na 1ª categoria desde 2015 e é internacional desde 2016.- Sublinhe-se, ainda, o mau tempo que se abateu sobre Lisboa, o que poderá interferir com as condições do relvado.- Em relação ao onze que pode hoje apresentar, Pepa assumiu que irá fazer algumas alterações em relação àquele que entrou em campo na Luz. "Podemos apresentar um onze diferente do último jogo. Após o jogo com o Benfica, chegámos a Paços às 4 horas da manhã e foi difícil dormir. Temos um plantel que nos dá garantias", frisou.- Do lado do P. Ferreira, e independentemente do confronto com um dos grandes, Pepa persegue o "sonho". "O Paços já esteve numa final da Taça. Agora é o mata-mata e queremos passar a eliminatória, contra uma equipa que está em 1º lugar no campeonato e vem de uma série de resultados positivos, apesar do empate em Famalicão. Queremos eliminá-los", atirou.- Eis o onze provável do P. Ferreira: Michael, Uilton, Marcelo, Marco Baixinho e Oleg; Diaby, Eustáquio e Bruno Costa; João Amaral, Luther Singh e Douglas Tanque- Na conferência de imprensa de antevisão ao duelo de hoje, Emanuel Ferro deixou bem claro o objetivo da equipa. "Queremos chegar à final e ganhar a Taça de Portugal", frisou, deixando elogios ao adversário: "O treinador do P. Ferreira é ambicioso e acredita no seu trabalho. O nosso adversário está num óptimo momento de forma e tem feito um ótimo campeonato".- Recapitulando, eis o onze provável do Sporting: Adán, Neto, Coates e Feddal; Porro, Palhinha, João Mário e Nuno Mendes; Tiago Tomás, Nuno Santos e Sporar.- De qualquer forma, é certo que Amorim não irá facilitar e vai colocar em campo um onze com os habituais titulares. Adán deve manter-se na baliza e Nuno Mendes, recuperado de lesão, pode voltar à lateral-esquerda. Por motivos físicos, só Jovane estará indisponível.- Por esse motivo, um dos motivos de interesse do lado do Sporting passa por perceber quem irá jogar no lugar do médio-ofensivo. Tiago Tomás, como Record noticiou, é o mais forte candidato, mas logo atrás surge Tabata. Outra solução, igualmente ensaiada nos treinos, passa pela colocação de Matheus Nunes no meio-campo, ao lado de Palhinha, e a subida de João Mário para o corredor do ataque.- Do lado da equipa da casa, o Sporting terá duas ausências de vulto, ambas por expulsões em Famalicão: Rúben Amorim, que viu o Conselho de Disciplina aplicar-lhe um castigo de 15 dias; e Pote, o melhor marcador da equipa e da Liga, que está suspenso por um jogo, precisamente o de hoje.- Quer Sporting (1º), quer P. Ferreira (6º), arrancaram bem no campeonato. No entanto, ambos vêm de resultados menos positivos: os leões foram a Famalicão empatar (2-2), num jogo recheado de polémica; já os pacenses foram à Luz vender cara a derrota ao Benfica (1-2).- O Sporting recebe esta sexta-feira o Paços de Ferreira, em jogo da 4ª eliminatória da Taça de Portugal. A partida está agendada para as 21h15, no Estádio de Alvalade, em Lisboa.