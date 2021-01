38' - Zainadine assistido. O central do Marítimo é assistido após um corte na sua área. Regressa ao relvado mas continua queixoso.





37' - Cartão amarelo para Neto. O central tem uma entrada perigosa sobre Joel e é admoestado.35' - Marítimo ameaça. Rodrigo Pinho ganha espaço junto à área do Sporting e remata por cima.30' - Canto para o Sporting. Tabata dá para Nuno Santos, que à entrada da área faz um remate que atinge violentamente Kibe. O jogador do Marítimo fica caído e o árbitro interrompe o jogo.29' - O Marítimo pede penálti por eventual mão de Neto. O VAR analisa o lance e o árbitro manda seguir.27' - Nova defesa de Caio Secco. Palhinha de cabeça consegue isolar Nuno Santos que remata proporcionando nova defesa a Caio Secco.21' - Mão de Jean junto à área do Marítimo. Tabata marca o livre, mas Caio Secco consegue afastar a bola com os punhos.15' - Tabata apanhado em posição irregular. Nuno Mendes ganha na esquerda e cruza para a área onde surge Tabata a rematar com perigo. O guardião do Marítimo defende e, logo a seguir, é assinalado fora-de-jogo ao extremo leonino.13' - Falta de Leo Andrade sobre Tabata. O banco do Sporting pede amarelo, mas só é marcado o livre ainda no meio-campo leonino.7' - Tiago Tomás no ferro. Plata coloca em Matheus Nunes que cruza para a área onde surge Tiago Tomás a rematar à barra.2'- Tabata marca um livre perto da área do Marítimo mas a bola chega sem perigo aCaio Secco.1' - Rodrigo Pinho tentou surpreender Luís Maximiano logo no pontapé de saída, mas a bola saiu ao lado. O Marítimo entrou a todo o gás.- Terminou o aquecimento nos Barreiros. O jogadores vão equipar-se para darem início ao jogo.- As duas equipas já aquecem no relvado.- O Marítimo vai jogar com Caio Secco, Cláudio Wink, Zainadine Júnior, Leonardo Andrade, Lucas Áfrico, Hermes, Jean, Bambock, Rafik Guitane, Rodrigo Pinho e Joel. No banco Milton Mendes conta com Charles, Correa, Edgar Costa, Kerkez, Felício João, Rúben Macedo e Pedro Pelágio.Já é conhecido o. Os leões vão começar o jogo com Luís Maximiano, Neto, Feddal, Borja, Nuno Mendes, Gonzalo Plata, Palhinha, Matheus Nunes, Tabata, Nuno Santos e Tiago Tomás. No banco ficam Adán, Coates, Sporar, João Mário, Porro, Pote e Jovane.- A equipa do Sporting acaba de chegar ao Estádio dos Barreiros. Todos os elementos da comitiva são alvo de controlo de temperatura antes de recolherem ao balneário.- Resta assinalar que o encontro tem o seu início agendado para as 21h15, e a temperatura à hora do jogo deve rondar os 14º. Também não é esperada chuva, mas se houver será sempre ligeira. O árbitro nomeado é Manuel Oliveira que contará com o auxílio de Luís Ferreira no VAR.- O destino de Marítimo ou Sporting na Taça de Portugal já está marcado. A equipa vitoriosa no encontro de hoje irá medir forças com o vencedor do confronto entre Rio Ave e Estoril, um jogo agendado para amanhã. Os quartos-de-final da competição estão agendados para o dia 28 de janeiro.- Sem castigados ou lesionados para o jogo de hoje, o Sporting chega a esta fase da competição após ter afastado o Sacavenense (7-1) e Paços de Ferreira (3-0). A comitiva leonina acabou por ser obrigada a realizar um estágio na Madeira devido à tempestade 'Filomena'. Recorde-se que os leões viram o jogo com o Nacional adiado por 24 horas devido às condições metereológicas, uma peripécia antecedida por uma aterragem tumultuosa que até originou um reparo de Rúben Amorim à diretora-executiva da Liga, Helena Pires.- João Mário, que pode ser poupado no jogo de hoje, também assegurou que o Marítimo não pode esperar facilidades apesar de todas as contrariedades que os leões têm enfrentado nos últimos dias. "A equipa vai entrar na máxima força. Temos pela frente um adversário forte, que respeitamos, mas também sabemos a nossa qualidade", afirmou o internacional português, à Sporting TV, onde assumiu que o objetivo é disputar a final em maio: "É uma competição difícil onde entramos sempre para vencer".- O Sporting deve apresentar algumas alterações no seu onze devido ao enorme desgaste originado pela vitória garantida sobre o Nacional (2-0), na passada sexta-feira. Emanuel Ferro fez a antevisão da partida e admitiu esta possibilidade elogiando os jogadores. "Temos um grupo largo que nos tem dado a melhor resposta, e é nisso que nos baseamos na preparação de um jogo que vamos encarar com a maior ambição", afirmou o adjunto de Rúben Amorim, ontem, no Funchal.- O Marítimo, na sua história, só conseguiu eliminar o Sporting por uma vez na Taça de Portugal. Em 1989, a equipa madeirense derrotou os leões no antigo Estádio José Alvalade por 2-1. Até à data, o melhor que o clube insular conseguiu foi chegar a duas finais - 1995 e 2001 -, mas ainda não tem este troféu na sua montra.- A grande novidade na equipa do Marítimo é o regresso de Rodrigo Pinho que vai reforçar o Benfica e, muito provavelmente, já em janeiro. O avançado brasileiro soma oito golos nos oito jogos que disputou nesta competição deve fazer dupla com Joel. Refira-se que o técnico da equipa madeirense para o jogo de hoje só não pode contar com Alipour e Jefferson, ambos lesionados.Marítimo e Sporting disputam hoje uma vaga nos quartos-de-final da Taça de Portugal. A equipa orientada por Milton Mendes joga em casa, no Estádio dos Barreiros, mas enfrenta um adversário muito motivado que continua imbatível nas provas nacionais. O clube de Alvalade também tem o favoritismo histórico pois nas nove deslocações que fez ao arquipélago da Madeira para esta prova venceu em oito ocasiões, e o empate registado com o Nacional, em 2014/15, não impediu os leões de marcarem presença no Jamor e vencerem o troféu.