FC Porto-Feirense, em direto

há 8 min 19:08

Na antevisão ao encontro, Sérgio Conceição garantiu foco total no jogo da Taça, sem pensar no Liverpool. "A Taça é prioridade maior. É o próximo jogo. A gestão tem que ver com este momento, para este jogo. Depois, o jogo de Liverpool vai ser preparado consoante este jogo do Feirense", afirmou, garantindo uma equipa alertada para eventuais surpresas.