Treinadores pegados

Sérgio Conceição e Artur Jorge pegaram-se ainda na primeira parte. Cada um na sua zona técnica, esbracejaram e trocaram bocas, na altura em que Evanilson sofreu a lesão que o obrigou a ser substituído. O brasileiro estava junto ao banco de suplentes, mas atirou-se para o chão, dentro do campo, para dar tempo a Toni Martínez para aquecer. Artur Jorge contestou, o árbitro mandou o jogo seguir com o FC Porto reduzido a 10 e, até à entrada do avançado espanhol, os dois técnicos estiveram a discutir. Pouco depois veio o intervalo e Sérgio Conceição fez um desvio no trajeto para discutir com o árbitro João Pinheiro.