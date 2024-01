Grandes evitam-se nos 'quartos' mas pode haver dérbi nas 'meias' da Taça de Portugal

há 54 min 10:10

Meias-finais e final

Meias-finais



Jogo 5 - Vencedor do V. Guimarães-Gil Vicente vs Vencedor do Santa Clara-FC Porto

Jogo 6 - Vencedor do U. Leiria-Sporting vs Vencedor do Vizela-Benfica



Final

Vencedor do jogo 5 vs Vencedor do jogo 6