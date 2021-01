Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Benfica-Belenenses SAD, 3-0: encostar ao sucesso Dois golos de execução fácil, um com erros do adversário e outro estudado, abriram caminho a uma vitória confortável rumo às meias-finais