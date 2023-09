Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Limianos-Varzim, 2-2 (5-3, pen.): tudo decidido no desempate por penáltis Depois de ter sido o carrasco do Sporting na época passada, o Varzim caiu logo na 1.ª eliminatória da Taça





• Foto: Varzim