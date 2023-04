Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Sp. Braga-Nacional, 2-2: Dudu salva honra do ilhéu ferido Arsenalistas já tinham no bolso a presença no Jamor com os 5-0 da 1.ª mão e abriram o flanco