Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Trofense-Sp. Braga: Galeno safou-os das horas extra Jogo decidido ao cair do pano, quando o Trofense, a lutar com menos um, já só desejava o prolongamento





• Foto: Luís Vieira